Auf der Online-Plattform X schrieb von der Leyen, sie habe am Donnerstag anlässlich des Europatages mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Europa sei in den Herzen der Ukrainer, und bald werde «eine freie Ukraine Teil unserer Union sein», so von der Leyen. EU-Ratspräsident Michel rief alle führenden Politiker der Welt auf, die Friedensbemühungen der Schweiz zu unterstützen.