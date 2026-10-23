Staaten sollen Mitarbeiterrechte schützen können

Die Einigung der Staaten sieht nun laut Pressemitteilung des Rates vor, dass grundsätzlich wie von der EU-Kommission vorgeschlagen die Regeln des Staates greifen, in dem das Unternehmen registriert ist. Wenn das Unternehmen auch in einem anderen EU-Staat aktiv ist und dort bestimmte Grenzwerte zur Beteiligung überschritten werden, soll der Staat aber Massnahmen ergreifen können, um die Einhaltung sicherzustellen.