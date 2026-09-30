Staaten für längere Zulassung

Die Position der EU-Staaten ist hier strenger, aber sieht trotzdem eine längere Zulassung als bisher vor. Erstzulassungen normaler Wirkstoffe sollen künftig auf 15 Jahre befristet werden können (eine Verlängerung um fünf Jahre), bei folgenden Genehmigungen um zehn Jahre auf bis zu 25 Jahre. Um dies auszugleichen, soll die zuständige Behörde unter anderem regelmässig prüfen, ob es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die für eine Neubewertung sorgen sollten.