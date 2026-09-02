Die Verteidigungsminister der EU-Staaten hatten zum Wochenstart in Irland über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Neue Zusagen für die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen zum Schutz vor russischen Angriffen gab es im Zuge dessen nicht. Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hatte am Dienstag nach dem Ende der Beratungen gesagt, die Bemühungen würden fortgesetzt.