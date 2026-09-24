Einigung bis Dezember

Der Rat der Mitgliedsstaaten wird sich nun auf eine Position zum Gesetz einigen müssen. Das Ziel sei, bis zum nächsten Rat für Wettbewerbsfähigkeit am 3. Dezember eine Einigung zu haben, sagte der irische Unternehmens- und Arbeitsminister Peter Burke. Irland hat derzeit und bis Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft inne. In dieser Rolle vermittelt es zwischen den 27 Mitgliedsstaaten.