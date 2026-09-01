Die Ukraine hat bei einem EU-Verteidigungsministertreffen in Irland keine neuen Zusagen für die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen zum Schutz vor russischen Angriffen bekommen. Es habe Appelle und Gespräche gegeben, sagte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas nach dem Ende der Beratungen in der Grafschaft Wicklow. Leider sei ein konkreter Erfolg aber ausgeblieben. Die Bemühungen würden fortgesetzt.