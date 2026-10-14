Nach Angaben der EU-Kommission haben die EU und ihre Mitgliedstaaten der Ukraine seit 2022 bereits Unterstützung im Umfang von 231,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Für den Rest dieses Jahres stünden noch weitere 29 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung der EU zur Verfügung, hiess es. Ein Grossteil der Hilfen wird derzeit über ein 90 Milliarden Euro schweres Unterstützungsdarlehen ausgezahlt. Dieses wird in mehreren Tranchen bereitgestellt und soll der Ukraine die Fortsetzung ihres Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und das Land vor einer Staatspleite bewahren./aha/DP/mis