Aussenpolitisch verständigten sich die EU und Grossbritannien unter anderem darauf, die von Russland angegriffene Ukraine weiter militärisch und finanziell zu unterstützen. Zudem wollen sich beide Seiten bei Friedensbemühungen eng abstimmen und den Druck auf Russland unter anderem durch Sanktionen erhöhen. Gemeinsam fordern sie darüber hinaus Israel auf, Bauvorhaben im Westjordanland durch das Zurückziehen von Ausschreibungen zu stoppen. Die Ukraine «sowie die Sicherheit und Verteidigung Europas» seien zum Ausgangspunkt für den Neuanfang der Beziehungen geworden, sagte EU-Ratspräsident António Costa.