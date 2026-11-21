Von der Leyen bezeichnete das Handelsabkommen als eines der ambitioniertesten, die die EU in Asien geschlossen habe. Indonesien ist die grösste Volkswirtschaft Südostasiens. Zusammen stehen beide Wirtschaftsräume für deutlich mehr als 700 Millionen Menschen. Mit rund 290 Millionen Einwohnern gilt der G20-Staat Indonesien als die drittgrösste Demokratie und das bevölkerungsreichste muslimisch geprägte Land der Welt. Seit 1976 hat das Sekretariat der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean seinen Sitz in der Hauptstadt Jakarta. Das Inselreich gilt als einer der wichtigsten Akteure im Indopazifik.