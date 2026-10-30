Carney bezeichnete die Vorhaben als Schritt hin zu «einer widerstandsfähigeren Welt». Man arbeite auf die tiefstmögliche Partnerschaft ohne Mitgliedschaft hin, in der Kanada das erste assoziierte Mitglied der EU werde. Gegen den Begriff hatte es vor allem von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Widerstand gegeben. In der Folge wurde der Begriff aus dem Abschlussstatement genommen. «In Montreal eröffnen wir ein völlig neues Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.