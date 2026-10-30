Merz machte mit seiner Erklärung allerdings erneut deutlich, dass er den Begriff «assoziierte Mitgliedschaft» für die vertiefte Partnerschaft ablehnt. Mit diesem Ausdruck will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die neuen Beziehungen zu Kanada beschreiben. Die Deutsche zeigte sich am Rande des Gipfels optimistisch, dass es weiter die Möglichkeit gibt, dass Kanada das erste «assoziierte Mitglied der Europäischen Union» wird. Es handele sich um eine «Assoziierung ohne Beitritt», betonte sie. Dazu gehöre auch, dass man politische Massnahmen und die Verwaltungsstrukturen stärker aufeinander abstimme und Austausch zwischen den Parlamenten sowie den Gerichten ermögliche. Auch Premierminister Carney sagte zum Ende des Gipfels, sein Land werde «das erste assoziierte Mitglied der EU». Er hatte den Begriff vor dem Gipfel weitestgehend vermieden.