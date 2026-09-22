Kommissar: Landwirtschaft, Energie, Lieferketten

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sagte in Brüssel: «Wir haben vereinbart, über 94 Prozent der Zolltarifpositionen zu liberalisieren, die mehr als 97 Prozent der Waren auf beiden Seiten abdecken.» Er verwies auf Chancen für viele europäische Unternehmen, auch Landwirte. «Zudem sorgt dies für stärkere und diversifiziertere Lieferketten in einer Zeit, in der Widerstandsfähigkeit zu einer strategischen Priorität geworden ist - Halbleiter sind hierfür ein deutliches Beispiel. Neues Investitionspotenzial ergibt sich im Bereich der erneuerbaren Energien, in dem die Philippinen den Ausbau ihrer Kapazitäten vorantreiben möchten.»