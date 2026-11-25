Die drei Unternehmen hatten zwischen März 2019 und März 2023 wettbewerbsrelevante Informationen über ihre Geschäftsbeziehungen zum Konsumgüterkonzern Unilever ausgetauscht. Dabei ging es unter anderem um Preiserhöhungen und Verhandlungsstrategien. Givaudan und IFF tauschten darüber hinaus auch Informationen über ihr übriges Riechstoffgeschäft aus.