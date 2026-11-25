Givaudan zieht personelle Konsequenzen

Givaudan beziffert die Vergleichszahlungen und damit verbundenen Rückstellungen in einer Mitteilung vom Mittwoch auf insgesamt rund 375 Millionen Franken. Davon entfielen 278 Millionen auf die Einigungen mit den Behörden und 47 Millionen auf einen Vergleich mit Klägern in einem US-Zivilverfahren. Weitere 50 Millionen würden für mögliche Verpflichtungen aus laufenden Verfahren in anderen Ländern zurückgestellt.