Unterschiedliche Urteile

Zu solchen Gruppen zählte ein Kläger im Fall Polen sowie eine Gruppe von Kindern und ihren Angehörigen im Fall Lettland. Die Grosse Kammer stufte die vier kubanischen Kläger im Fall Litauen mit 11 zu 6 Stimmen jedoch nicht als besonders schutzbedürftig ein. Allerdings rügte der EGMR die rund sechsmonatige Inhaftierung der Kläger. Die Staaten müssen einzelnen Klägern Entschädigung zahlen. Die Urteile sind endgültig./vni/DP/zb