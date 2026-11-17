Bleihaltige Schrotmunition ist künftig in der Europäischen Union verboten. Die EU-Kommission in Brüssel beschloss eine entsprechende Massnahme, die die Bleibelastung verringern und damit Bürgerinnen und Bürger, Tiere und Umwelt schützen soll. Die neuen Regeln gelten laut Mitteilung der Kommission ab 2033. Das EU-Parlament und der Rat der Mitgliedstaaten hatten zuvor keine Einwände geltend gemacht und damit den Weg für die Regelung frei gemacht.