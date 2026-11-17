Betroffen ist Schrotmunition, die mindestens ein Prozent Blei enthält. Sie darf in Zukunft für die Jagd sowie für das Sportschiessen weder verwendet noch verkauft werden. Von den Einschränkungen ausgenommen ist Munition, die für militärische Zwecke eingesetzt wird. Die Verteidigungsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten solle nicht beeinträchtigt werden, hiess es seitens der Brüsseler Behörde.
Die EU-Kommission erwartet, dass durch die neuen Regelungen innerhalb der kommenden 20 Jahre rund 550.000 Tonnen Bleiverunreinigungen verhindert werden können. Etwa 1,1 Millionen Kinder sollen dadurch vor schädlichen Auswirkungen auf die neurologische Entwicklung geschützt werden. Zudem rechnet die Kommission mit dem Schutz von rund 156 Millionen Vögeln. Bleischrot könne Böden, Gewässer und Wildfleisch verunreinigen, hiess es.
Jagdverbände hatten ein generelles Verbot in der Vergangenheit kritisiert. Sie verwiesen unter anderem auf hohe Kosten für den Umbau von Schiessständen und auf ältere Waffen, für die bleifreie Munition nicht geeignet sei./vni/DP/jha
(AWP)