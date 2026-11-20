Künftig soll es drei neue Kategorien geben, für die in der vorläufigen Einigung jeweils Kriterien festgelegt wurden. Als höchste Kategorie beschreibt der Rat der Europäischen Union in einer Pressemitteilung «sustainable» («nachhaltig»). Solche Produkte tragen zu den Nachhaltigkeitszielen bei.
Produkte aus der zweiten Kategorie, «transition» («Übergang»), lenken Investitionen in Unternehmen oder Projekte, die auf einem glaubwürdigen Weg zu einem Übergang weg von nicht nachhaltigen Aktivitäten sind. Auch Investitionen in Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, können unter bestimmten Voraussetzungen darunter fallen.
Die Kategorie «ESG basics» umfasst demnach Produkte, die Ansätze der Säulen Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung) integrieren, aber nicht die strengeren Kriterien der beiden anderen Kategorien erfüllen.
Gegen Greenwashing und Bürokratie
Die Änderungen sollen einerseits «Greenwashing» verhindern, also die Darstellung von Produkten als nachhaltiger als sie eigentlich sind. Denn nur, was einer Kategorie entspricht, darf mit ESG-Versprechen beworben werden. Zugleich sollen die Regeln den Verwaltungsaufwand auf dem Finanzmarkt senken.
Bevor sie in Kraft treten, müssen Europaparlament und Staaten noch formell zustimmen./wea/DP/zb
(AWP)