Privatanleger in der EU sollen künftig nachhaltige Produkte leichter vergleichen können. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich dafür auf neue Offenlegungsregeln für nachhaltige Finanzprodukte. Dabei geht es darum, welche Informationen Unternehmen zu als nachhaltig beworbenen Finanzprodukten wie manchen Aktien-, Renten- oder Immobilienfonds oder ETF zur Verfügung stellen müssen.