Der US-Konkurrent International Flavors & Fragrances (IFF) muss eine Busse von 81,9 Millionen Euro bezahlen, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte.
Die drei Unternehmen hatten zwischen März 2019 und März 2023 wettbewerbsrelevante Informationen über ihre Geschäftsbeziehungen zum Konsumgüterkonzern Unilever ausgetauscht. Dabei ging es unter anderem um Preiserhöhungen und Verhandlungsstrategien. Givaudan und IFF tauschten darüber hinaus auch Informationen über ihr übriges Duftstoffgeschäft aus.
Alle drei Unternehmen räumten ihre Beteiligung am Kartell ein und einigten sich mit der EU-Kommission auf einen Vergleich. Aufgrund ihrer Kooperation mit den Wettbewerbsbehörden wurden die Bussen reduziert.
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(AWP)