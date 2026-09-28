Die 27 Mitgliedstaaten der EU hatten die mit einem klaren Sieg der Kremlpartei Geeintes Russland geendete Wahl bereits in der vergangenen Woche scharf kritisiert. In einer Erklärung hiess es, die vom 18. bis 20. September abgehaltene Wahl zur Staatsduma hätten den anhaltenden und sich vertiefenden Abbau der Demokratie in Russland deutlich gemacht. Die russischen Behörden hätten die systematische und institutionalisierte Repression im Inland wie auch über die Landesgrenzen hinweg weiter verstärkt, um demokratische Oppositionskräfte daran zu hindern, den Status quo infrage zu stellen.