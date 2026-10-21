US-Aussenminister Marco Rubio sagte vor Journalisten unterdessen, dass weder Trump noch irgendjemand anderes aus der US-Regierung dem Unternehmen «Änderungen an diesem System» befohlen habe: «Der Präsident leitet dieses Unternehmen nicht und kann ihm keine Anweisungen geben.» Rubio habe im Voraus keine Kenntnis über eine Drosselung des Internets gehabt, sagte er weiter und behauptete, Trump habe «nichts mit den Entscheidungen zu tun, die von Starlink und Starshield und von Herrn Musk getroffen werden.» Rubio zufolge handelt es sich bei Starlink um kommerziell genutztes Satelliteninternet, während Starshield für militärische Zwecke genutzt werden kann./aha/DP/he