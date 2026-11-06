Die EU verschärft nach den Verunreinigungen von Säuglingsnahrung mit dem Giftstoff Cereulid ihre Sicherheitsvorschriften. Die Mitgliedstaaten haben neue Grenzwerte für den Stoff beschlossen, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. Hintergrund sind zahlreiche Produktrückrufe seit Ende 2025, von denen unter anderem die Hersteller Nestlé, Danone und Lactalis betroffen waren.