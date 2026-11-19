Die Einigung geht zurück auf einen Vorschlag der EU-Kommission, die Pflicht um ein Jahr zu verschieben. Dafür hatten sich auch die EU-Länder mehrheitlich ausgesprochen. Die Abgeordneten im Europaparlament hatten mehrheitlich dafür plädiert, die Regeln für importierte fossile Brennstoffe erst ab Mai 2031 anzuwenden - gut drei Jahre später als bisher vorgesehen.