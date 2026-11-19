Kritik kam von Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. «Es ist ein bitteres Signal, dass die EU nach grossem Druck von Katherina Reiche und Friedrich Merz, parallel zur Weltklimakonferenz wichtige Klimaschutzregeln verschiebt», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Antalya. Wenn man Methan reduziere, könne man die Erderhitzung spürbar bekämpfen. «Dass die grossen Ölkonzerne fast ein Jahr ihre ganze Lobbymacht darauf konzentriert haben, Klimaschutz weiter zu schwächen, zeigt nochmal, dass wir sie endlich stärker zur Rechenschaft ziehen müssen.»