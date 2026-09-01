Weitere Themen sind die Bedeutung des Weltraums für die europäische Verteidigung, eine geplante neue Mission zur Stärkung der libanesischen Streit- und Sicherheitskräfte sowie die maritime Sicherheit. Dabei soll es auch um den Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur und ein schärferes Vorgehen gegen die russische Schattenflotte gehen.
Aussenminister reisen ebenfalls nach Wicklow
Bei einem am Abend beginnenden informellen Treffen der EU-Aussenminister soll ebenfalls die weitere Unterstützung der Ukraine eine zentrale Rolle spielen. Konkret geht es neben der Luftverteidigung um die Vorbereitung auf den kommenden Winter und den Schutz der Energieversorgung, um ukrainische Getreideexporte sowie um die Finanzierung weiterer Hilfen und die mögliche Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte.
Zu den Ukraine-Beratungen werden am Mittwoch auch die Aussenminister Grossbritanniens, Kanadas, Norwegens, Islands und der Schweiz sowie der ukrainische Aussenminister erwartet. Weitere Themen sind die russischen Hybridaktivitäten in Europa und die Frage, wie die EU ihre Aussenpolitik schlagkräftiger machen kann. Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas sowie Vertreter der Mitgliedstaaten wollen dazu erste Vorschläge präsentieren.
Zudem soll es danach um die Lage im Nahen Osten gehen. Dabei wird es vor allem um den Iran und die Strasse von Hormus, den Libanon sowie den festgefahrenen Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern gehen.
Aus Deutschland werden Verteidigungsstaatssekretär Sebastian Hartmann und Aussenminister Johann Wadephul zu den EU-Treffen erwartet./aha/DP/stw
(AWP)