Die Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen an diesem Dienstag bei einem informellen Treffen in Irland über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die ukrainische Luftverteidigung angesichts der zuletzt noch einmal verschärften russischen Angriffe gestärkt werden kann. Erwartet wird, dass insbesondere jene Staaten zu zusätzlichen Beiträgen gedrängt werden, die bislang vergleichsweise wenige Flugabwehrsysteme oder Abfangraketen zur Verfügung gestellt haben.