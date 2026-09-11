EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius wirbt für einen massiven Ausbau der europäischen Fähigkeiten zur Produktion von Drohnen und ballistischen Raketen. Die Industrie in der EU produziere derzeit rund 1,5 Millionen Drohnen pro Jahr, sagte Kubilius in Brüssel. Man müsse allerdings mit den russischen Produktionskapazitäten mithalten können. Dies bedeute, dass bis zu zehn Millionen sogenannter FPV-Drohnen, 130.000 Drohnen mit Düsenantrieb und 1.700 ballistische Raketen pro Jahr produziert werden müssten. Sogenannte First-Person-View-Drohnen sind dabei Drohnen, die der Pilot in Echtzeit über eine spezielle Videobrille aus der Ich-Perspektive steuern kann.