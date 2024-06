Prinzipiell sollen zwar auch in der EU die finalen Basel-III-Regeln weiterhin per Anfang 2025 umgesetzt werden. Das versicherte EU-Kommissarin Mairead McGuiness am Dienstag in einer Rede in Frankfurt. Die spezifischen Vorgaben in Bezug auf das Handelsbuch, das sogenannte «Fundamental Review of the Trading Book» (FRTB), werde aber um ein Jahr auf Anfang 2026 verschoben. Der Grund liege in absehbaren Verzögerungen der Umsetzung in den USA, welche die EU-Institute benachteiligen würden.