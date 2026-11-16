Die EU hat der Ukraine 1,71 Milliarden Euro für den Kauf von Drohnen, Luftverteidigungssystemen und Munition überwiesen. Mit dem Geld aus dem sogenannten Ukraine-Unterstützungsdarlehen solle der dringende militärische Bedarf des Landes bei seiner Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg gedeckt werden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Konkret würden etwa Frühwarnradare und Raketen finanziert.