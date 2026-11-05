«Während Russland seine unerbittlichen Angriffe fortsetzt, steht der Ukraine ihr fünfter Kriegswinter bevor. Und während die Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine weitergehen, hält auch die unerschütterliche Unterstützung der EU an», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.