Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump europäischen Ländern mit neuen Zöllen in Höhe von 100 Prozent gedroht, sollten sie Digitalsteuern beschliessen. Die neuen Zölle würden dann auf sämtliche Waren erhoben, die in die USA exportiert werden, und würden an die Stelle vereinbarter Zollabkommen treten, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Das gelte unabhängig davon, ob die Abkommen bereits umgesetzt oder unterschrieben seien.