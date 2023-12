Im Streit um das Handelsdefizit zwischen der EU und China ist Peking aus Sicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Schritt auf Brüssel zugegangen. «Ich bin froh, dass wir mit Präsident Xi übereingestimmt haben, dass Handel zwischen uns beiden ausgeglichen sein sollte», sagte sie am Donnerstagabend (Ortszeit) in Peking nach den Gesprächen mit der chinesischen Regierung von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Das Handelsdefizit zum Vorteil Chinas habe sich in den letzten beiden Jahren auf fast 400 Milliarden Euro verdoppelt. Für viele Europäer sei das ein Grund zur Sorge, sagte die deutsche EU-Politikerin.

07.12.2023 14:18