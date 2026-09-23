Henkel beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben rund 8.000 Mitarbeiter, weltweit rund 50.000. 2025 lag der Jahresumsatz bei 20,5 Milliarden Euro. Die Erlöse entfallen etwa zur Hälfte auf den Konsumgüterbereich mit Körper- und Haarpflegeprodukten sowie Wasch- und Reinigungsmitteln und auf die Klebstoffsparte. Für die Übernahme habe man sich mit der Holdinggesellschaft von Stahl Parent auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro geeinigt, hatte das Unternehmen im Februar mitgeteilt.