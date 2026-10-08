Klingbeil: Deutschland wird weiter einflussreiche Rolle in EZB spielen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sagte am Rande des Treffens, es sei natürlich klar, dass Deutschland innerhalb der Europäischen Zentralbank weiterhin eine wichtige, auch einflussreiche Rolle spielen werde. «Das werde ich gegenüber den europäischen Kollegen auch deutlich machen», kündigte der Minister an. Die Personalentscheidungen würden dann in der Bundesregierung getroffen und gemeinsam vorgeschlagen werden.