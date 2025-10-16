Mindestens ein europäisches Start-up scheint inzwischen zu glauben, dass die Zukunft in Kalifornien liegt. Im Juli gab das norwegische Start-up-Unternehmen für humanoide Roboter 1X Technologies bekannt, dass es seine norwegischen und US-Teams unter einem Dach in einer neuen Zentrale im Silicon Valley zusammenführen werde. Als Grund dafür nannte es Berichten zufolge die strenge Wegzugsbesteuerung in Norwegen, die es schwieriger mache, Mitarbeiter aus dem Ausland anzuwerben. Ausserdem sei es notwendig, näher am «globalen Zentrum für KI und Robotik» zu sein. 1X strebt Berichten zufolge nun eine Finanzierung über 1 Milliarde Dollar bei einer Bewertung von 10 Milliarden Dollar an.