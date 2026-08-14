Die neuen Regeln sind im fünften Bericht der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) zum Unfall im Gotthardtunnel festgeschrieben, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Die Schweiz übernimmt laut dem Bericht die Massnahmen. Die neuen europäischen Standards gehen auf den Druck der Schweiz zurück. Nach dem Unfall im Gotthard-Basistunnel vor drei Jahren wegen eines gebrochenen Rades hatte das BAV als einziges Land strengere Vorschriften erlassen.