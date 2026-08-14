Hostettler kündigte an, dass die Schweiz die neuen Regeln übernehmen werde. Sie erwarte jedoch von der Branche eine sofortige Umstellung und nicht erst ab 2028, wie vorgesehen. Auf Anfrage von Keystone-SDA hiess es beim BAV, man kläre nun, wie die europäische Lösung auf dem Verfügungsweg für die Schweiz für verbindlich erklärt werden könne. Dabei sei auch der Umgang mit der Verfügung zu den bisherigen Massnahmen zu klären, die aufgrund von Beschwerden von Wagenhaltern vor Bundesverwaltungsgericht hängig ist.