Kanzler Merz kommt auch

Zu den Spitzenpolitikern, die zu dem Gipfel kommen wollen, zählt neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es wird erwartet, dass er Merz und andere führende Staats- und Regierungschefs über den Stand der jüngsten Kontakte mit Russland unterrichtet und mit ihnen diskutiert, wie das weitere Vorgehen nach den Gesprächen in Abu Dhabi aussehen könnte. Die US-Vermittler Jared Kushner und Steve Witkoff wollen nach ukrainischen Angaben ebenfalls nach Dublin reisen.