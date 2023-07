Ziel solcher Stresstests ist, Risiken in den Bilanzen der Geldhäuser möglichst frühzeitig offenzulegen. Gegebenenfalls können Aufseher in der Folge Banken dazu auffordern, ihre Kapitalpuffer zu verstärken. In den Tests müssen die Institute vorgegebene Szenarien durchrechnen. Im Krisenszenario der diesjährigen EBA-Prüfung wurde unter anderem ein Einbruch der Wirtschaftsleistung (BIP) der EU-Staaten in den Jahren 2023 bis 2025 um insgesamt sechs Prozent angenommen./ben/DP/stw