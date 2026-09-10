Sie haben eine geostrategische Bedeutung für Europa und unterliegen laut der Europäischen Kommission doch immer wieder Entwicklungshemmnissen: Die Brüsseler Behörde will die äussersten EU-Randgebiete wie die Kanaren oder die französischen Überseegebiete stärken. «Wir passen unsere Vorschriften an, um das Potenzial dieser Regionen freizusetzen und ihre Einzigartigkeit zu einer Stärke für sie und für ganz Europa zu machen», sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel zur Vorlage eines neuen Massnahmenpakets.