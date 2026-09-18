Die per 1. November in Kraft tretende Flupassagierdatenverordnung regelt laut Bundesrat unter anderem, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt die Flugpassagierdaten an die PIU übermittelt werden müssen. Zudem sieht die Verordnung vor, dass das Fedpol alle Staaten und die jeweiligen Behörden ausweisen wird, denen die in der Schweiz ansässigen Luftverkehrsunternehmen die Flugpassagierdaten bekanntgeben dürfen.