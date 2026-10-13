Seit Beginn des Monats geht es mit dem Gaspreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit ist der Rohstoff um mehr als 20 Prozent teurer geworden. Seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für europäisches Erdgas in etwa verdreifacht. Zuletzt war er zu Beginn des Ukraine-Kriegs stark gestiegen, wobei die Notierungen damals noch viel höher bis auf über 300 Euro je MWh gesprungen waren.