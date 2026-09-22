Zuletzt wurde europäisches Erdgas aber wieder etwas höher gehandelt, bei 70,66 Euro je MWh. Das sind immer noch dreieinhalb Prozent weniger als am Vortag. Seit einer Woche geht es mit dem Preis für Erdgas tendenziell nach unten, nachdem er bei über 84 Euro den höchsten Stand seit Ende 2022 erreicht hatte. In den vergangenen Tagen wurden die Energiepreise mehrfach durch Hinweise auf Fortschritte bei den Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs belastet.