Allerdings dämpfte US-Aussenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch bei den Gesprächen mit dem Iran. Bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs sei keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio. Iranische Forderungen seien «nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch» gewesen. Er würde nicht sagen, dass man «an der Schwelle zu einem Durchbruch» stehe.