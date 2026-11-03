Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran deutlich gestiegen. Ein Teil der Vortagesverluste wurde damit wettgemacht. Im frühen Handel stand der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zeitweise bei 98,26 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren mehr als drei Prozent über dem Niveau vom Vortag.