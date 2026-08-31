Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag nach gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran deutlich gestiegen. Zu Beginn der Handelswoche wurde der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 69,13 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt und damit mehr als drei Prozent höher als am Freitag. Die Notierung liegt damit nur noch etwas unter dem Hoch seit dem Beginn des Iran-Kriegs, das im März bei knapp über 70 Euro erreicht worden war.