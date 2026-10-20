Der jüngste Anstieg beim Preis für Erdgas erhöht allerdings den Druck auf Verbraucher und Industrie. Als wesentlicher Preistreiber gelten Angriffe auf Handelsschiffe in der Strasse von Hormus und auch das verstärkte Auffüllen der Gasspeicher vor dem Winter. Zuletzt hatte die iranischen Revolutionsgarden Explosionen an zwei Öltankern in der für die Lieferung von Energierohstoffen wichtigen Meerenge gemeldet. Eine Kollision mit Seeminen, die im Süden der Meerenge verlegt worden waren, habe demnach die Tanker in der vergangenen Nacht in Brand gesetzt. Die Revolutionsgarden bezeichneten die Passage der Meerenge erneut als illegal und warnten vor einer Durchfahrt.