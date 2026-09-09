Der Preis für europäisches Erdgas hat am Mittwoch angesichts der Zuspitzung der Lage im Nahen Osten seinen Höhenflug fortgesetzt. Erstmals seit Ende 2022 stieg der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam über 80 Euro je Megawattstunde (MWh). In der Spitze kostete er 80,51 Dollar. Zuletzt fiel er etwas zurück und wurde bei 79,30 Euro gehandelt. Das waren 4,56 Prozent mehr als am Vortag.