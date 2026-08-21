Unterdessen geraten Länder in Europa unter Druck, ihre Gasspeicher vor dem Winter wieder aufzufüllen. Die europäischen Gasspeicher sind nur zu etwa 62 Prozent. Vor einem Jahr betrug der Füllstand noch fast 75 Prozent. Und die deutschen Gasreserven sind noch deutlich geringer: Hier meldete die GIE für den 20. August einen Füllstand der Speicher von 50,19 Prozent, nachdem sich die Reserven in den drei Tagen zuvor kaum erhöht hatten. Vor einem Jahr hatte der Füllstand noch bei mehr als 67 Prozent gelegen.