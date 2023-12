EPI-Vorstandschefin Martina Weimert wertete den erfolgreichen Praxistest als Startpunkt für weitere Zahlungsanwendungen für Privat- und Geschäftskunden: «Für die Art und Weise, wie in Europa bezahlt wird, bedeutet das den Beginn einer neuen Ära.» Richtig durchstarten will EPI im kommenden Jahr. Im April hatte die Initiative eine «breitere Markteinführung» des gemeinsamen Bezahlsystems in Belgien, Frankreich und Deutschland für Anfang 2024 angekündigt und eine spätere Ausweitung in weitere Länder in Aussicht gestellt.