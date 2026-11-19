Insgesamt geht es bei den «Midas»-Ermittlungen um einen Schaden von 195 Millionen Euro und den Verkauf von Smartphones, elektronischen Kleingeräten und Schutzmasken. Bei weiteren Ermittlungen, die in Verbindung mit dem Komplex stehen, wurden zuletzt im Oktober laut EUStA fünf Verdächtige festgenommen, davon eine Person in Deutschland. Sie sollen Smartphones über Firmen, die Mehrwertsteuer hinterziehen, verkauft und so für einen geschätzten Schaden in Deutschland in Höhe von 34 Millionen Euro gesorgt haben./vni/DP/jha