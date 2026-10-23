Vor allem Baubetriebe und Gaststätten

Die meisten der männlichen Opfer kamen aus China, Vietnam, Indien und den Philippinen. Sie wurden Europol zufolge im Bau- und Gastgewerbe ausgebeutet. Dazu gehörten schlechte Bezahlungen für zu langen Arbeitszeiten, schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen sowie auch Bedrohungen. Acht Prozent der Opfer waren in Landwirtschaftsbetrieben entdeckt worden.